Минфин ожидает проведения Совета директоров МВФ по украинскому вопросу в июне

Министерство финансов Украины ожидает, что заседание Совета директоров Международного валютного фонда по украинскому вопросу, на котором может быть принято решение о предоставлении нашей стране транша на 1,7 миллиарда долларов, состоится в июне.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Украины Юрий Буца.

"Заседание совета привязано не к отъезду миссии, а к выполнению предварительных условий. Мы взяли на себя обязательства выполнить предварительные условия в июне. Потому, мы надеемся, что в июне, после выполнения Украиной всех обязательств, сразу же будет заседание совета Фонда", - сказал Буца, отвечая на вопрос, через какой период времени после отъезда миссии МВФ, завершающей работу в Киеве 18 мая, возможно проведение Совета директоров Фонда по украинскому вопросу.

Чиновник выразил надежду, что представители миссии МВФ вернутся в Вашингтон с четким пониманием того, что украинское правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, суть работы миссии заключается в согласовании обновленного текста меморандума, и проблемных вопросов по ключевым позициям документа нет.

"Мы сегодня верифицируем весь текст еще раз, поскольку задействовано большое количество органов власти - участников переговоров с украинской стороны. И много экспертов их, МВФ, которые также напрямую работают с этими органами власти. Министерство финансов координирует эту работу, потому мы являемся реперной точкой, собирающей всю информацию. Сегодня мы фактически садимся с миссией и еще раз проходимся по всем договоренностям", - добавил Буца.

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Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда работает в Киеве с 10 по 18 мая для обсуждения и завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках этой программы общим объемом 17,5 миллиарда долларов Украина получила два транша кредита - 5 миллиардов долларов 13 марта и 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года.

Итогом работы миссии МВФ может стать получение нашей страной очередного транша кредита на 1,7 миллиарда долларов и связанного с этой программой финансирования на 5 миллиардов долларов от других кредиторов, включая Европейский Союз и правительство США.

По оценкам ряда экспертов, Фонд может пойти на уступки по некоторым параметрам программы, учитывая, про Кабинет министров Украины с 1 мая повысил тарифы на газ до рыночного уровня с опережением графика, предусмотренного программой с МВФ.

Накануне приезда миссии МВФ сохранил прогноз развития экономики Украины на уровне 1,5% по итогам 2016 года при инфляции 15,1%.