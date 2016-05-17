Россия потребует включить "долг Януковича" в программу помощи МВФ Украине

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет требовать включение погашения долга перед РФ на 3 миллиарда долларов в программу помощи Международного валютного фонда Украине, заявил он в интервью одному из российских телеканалов.

"У нас не было диалога на уровне министров финансов. К сожалению, его и нет. Несмотря на то, что мы как кредиторы сами предлагали условия реструктуризации трехмиллиардного долга Украины. Украина на них никак не отреагировала. Со стороны Украины мы не получали никаких приемлемых предложений. Были технические переговоры, на которых были предложены условия реструктуризации хуже, чем для коммерческих кредиторов", - сказал Силуанов.

"Мы как суверенный кредитор сейчас, при подготовке новой уточненной программы МВФ предоставления кредитов Украине, будем отстаивать интересы включения в эту программу обязательств Украины перед Россией", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, долг в 3 миллиарда долларов, взятый правительством Януковича в декабре 2013 года, был признан госдолгом Украины в конце 2015 года, он вошел в периметр реструктуризации, однако по решению именно российской стороны не прошел реструктуризацию. По решению правительства, на выплату этого долга был наложен мораторий. Россия стала инициатором судебного разбирательства по долгу в арбитражном суде Лондона.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

В Украине с 10 по 18 мая работает миссия МВФ. Идет второй пересмотр программы сотрудничества EFF. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между украинскими властями и Советом директоров МВФ. Ожидается, что стороны смогут согласовать его уже к концу мая и затем представить на рассмотрение в Совет директоров МВФ.

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Финансисты международного рейтингового агентства Fitch Ratings предполагают, что Украина в случае возобновления сотрудничества с МВФ может получить третий по счету транш кредита по программе EFF в объеме 1,7 миллиарда долларов в июле текущего года.