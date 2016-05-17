За апрель безработных украинцев стало меньше на 32 тысячи человек

Количество безработных в Украине в апреле 2016 года уменьшилось по сравнению с мартом на 7%, в абсолютных цифрах - на 32,8 тысячи человек, до 434,7 тысячи, сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,6% населения трудоспособного возраста, или на 0,1 п.п. меньше показателя за март текущего года.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 38 тысяч человек – до 339 тысяч. При этом средний размер пособия в апреле составил 1472 гривень против 1566 гривень месяцем ранее. Получили работу в апреле 11,6% зарегистрированных безработных против 9,6% месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в апреле составил 11 человек, тогда как в марте на одну вакансию претендовало 9 безработных.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, по данным Госстата, на конец 2015 года составил 490,8 тысячи человек, а на конец 2014 года - 512,2 тысячи человек, что в обоих случаях соответствовало 1,9% населения трудоспособного возраста.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года.

Как указывается в обнародованном в апреле 2016 года консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень безработицы в Украине в 2016 году прогнозируется на уровне 9,2% по методологии МОТ.