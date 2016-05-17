В Кабмине подсчитали размер финансовой помощи Украине с 1992 года

Украина с 1992 года по договорам с международными финансовыми организациями (МФО) получила 9,3 миллиарда долларов, а также 4 миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи, сообщила глава департамента международной помощи Министерства экономического развития и торговли Алена Трегуб на своей странице в Facebook.

"Проектов развития от МФО - на 9,3 миллиарда долларов, грантовых соглашений – на 4 миллиарда долларов", - написала она.

Также Трегуб отметила, что из действующего портфолио договоров о международной помощи Украина использует около 1 миллиард долларов в год.

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Как сообщал УНИАН, объем технической помощи Украине от международных партнеров с момента провозглашения независимости составил 3,2 миллиарда долларов.

В Украине вторую неделю работает миссия Международного валютного фонда, итогом работы которой может стать получение нашей страной очередного транша кредита на 1,7 миллиарда долларов и связанного с программой финансирования на 5 миллиарда долларов от других кредиторов, включая Европейский Союз и правительство США.

По оценкам ряда экспертов, Фонд может пойти на уступки по некоторым параметрам программы, учитывая, что Кабинет министров Украины с 1 мая повысил тарифы на газ до рыночного уровня с опережением графика, предусмотренного программой с МВФ.