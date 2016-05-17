Доходы местных бюджетов с начала года выросли на 47%

Поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-апрель текущего года без учета трансфертов составили 41,7 миллиарда гривень, что на 46,8%, или на 13,3 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года (в сопоставимых условиях и без учета территорий, неподконтрольных украинской власти).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, поступления за 4 месяца составили 41,9% годового объема поступлений, утвержденного местными советами.

Также сообщается, что по состоянию на 1 мая местные бюджеты получили 61,4 миллиарда гривень межбюджетных трансфертов, что составляет 95,9% от запланированных на этот период объемов.

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Как сообщал УНИАН, поступления в общий фонд местных бюджетов за январь-март текущего года без учета трансфертов составили 30,1 миллиарда гривень, что на 46%, или на 9,5 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

За 2015 год в общий фонд местных бюджетов, без учета трансфертов, поступило 99,8 миллиарда гривень.