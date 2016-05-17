Иностранные инвестиции в Украину выросли на 0,7%

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2015 года составил 42,820 миллиарда долларов, что на 297 миллиона долларов, или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года на уровне 42,523 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в первом квартале в акционерный капитал нерезидентов поступило 1,036 миллиарда долларов новых инвестиций, при этом отток за период составил 86,3 миллиона долларов, а также негативное влияние оказала отрицательная переоценка инвестиций на 652,5 миллиона долларов, в том числе курсовая разница на 634 миллиона долларов.

В сообщении отмечается, что инвестиции в первом квартале поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 82,9% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Наибольшая часть инвестиций в объеме 13,226 миллиарда долларов, или 30,9% их общего объема, приходится на украинскую промышленность.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 1 апреля составила 7,888 миллиарда долларов, общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты - 50,709 миллиарда долларов.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 апреля составил 6,232 миллиарда долларов. Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,5%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за рубежом на 1 апреля составили 217,4 миллиона долларов, общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,450 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Также в сообщении отмечается, что данные о прямых инвестициях в Украину и из Украины являются предварительными и используются Национальным банком для составления платежного баланса и определения международной инвестиционной позиции.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 миллиарда долларов, что на 2,373 миллиарда долларов, или на 5,19%, ниже показателя на начало года на уровне 45,745 миллиарда долларов. Снижение объема инвестиций за 2015 год обусловлено курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 миллиарда долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 891,3 миллиона долларов, и при этом поступило 3,764 миллиарда долларов новых инвестиций.

По оценкам Национального банка Украины, официальный обменный курс гривни к доллару США в марте текущего года укрепился на 3%, в результате чего девальвация гривни с начала года - за январь-март – замедлилась до 9,4%.