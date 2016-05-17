Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,27 за доллар
Официальный курс НБУ на 17 мая: 100 USD – 2527,3426 гривни; 100 EUR – 2860,4464 гривни; 10 RUR – 3,9175 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2527,3426 (17 мая – 2539,4671)
100 EUR – 2860,4464 (17 мая – 2875,6925)
10 RUR – 3,9175 (17 мая – 3,9135)
Читайте такжеБанковская система Украины в прошлом году получила почти 78 миллиардов убытка
Как сообщал УНИАН, 17 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,23/25,29 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6170/28,6760 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3890/0,3900 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,2734 гривни/доллар, к этому часу заключено 636 сделок на сумму 487,79 миллиона долларов.