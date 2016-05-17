Министр финансов анонсировал подписание соглашения между Украиной и США о взаимопомощи в таможенных делах

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что завизировал проект соглашения между правительствами Украины и США о взаимной помощи между нашими таможенными администрациями. Завтра выношу на рассмотрение Кабмина проект распоряжения об одобрении соглашения", - написал министр.

Также Данилюк отметил, что украинское правительство продолжит работать над усилением сотрудничества с международными партнерами в таможенной сфере, и напомнил, что соответствующие межправительственные соглашения уже подписаны с Хорватией, Боснией и Герцеговиной.

"Также в процессе подготовки соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами", - добавил министр.

Ранее о предстоящем подписании соглашения между Украиной и США о взаимной помощи в таможенных делах сообщило Посольство Украины в США с ссылкой на итоги встречи посла Украины в США Валерия Чалого с министром внутренней безопасности США Джеем Джонсоном, руководителем Таможенной и пограничной службы США Гилом Керликовски и помощником руководителя таможенной и пограничной службы США по международным вопросам Марком Кумансом.

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Как сообщал УНИАН, правительство США заявило о готовности выделить 4 млн долл. на двухлетний проект реформирования украинской таможни.

Решение о привлечении иностранных менеджеров на таможню было принято правительством Украины весной 2015 года, а 11 февраля 2016 года Кабинет министров утвердил Концепцию по привлечению к реформированию таможни международных компаний - советников.