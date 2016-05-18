Китайский банк купит крупнейшее хранилище драгоценных металлов в Европе – СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.

ICBC является крупнейшим в мире банком по размеру активов. Данное хранилище вмещает до 2 тысячи тонн золота, серебра, платины и палладия.

Детали соглашения пока не разглашаются. Однако известно, что сделка будет заключена в июле.

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Китай создает более четверти мирового спроса на золото, но центрами торговли драгоценными металлами остаются Лондон и Нью-Йорк.