Китайский банк купит крупнейшее хранилище драгоценных металлов в Европе – СМИ
06:12, 18 мая 2016Финансы
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Китайский банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) покупает у британского Barclays PLC крупнейшее в Европе хранилище драгоценных металлов.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на The Wall Street Journal.
ICBC является крупнейшим в мире банком по размеру активов. Данное хранилище вмещает до 2 тысячи тонн золота, серебра, платины и палладия.
Детали соглашения пока не разглашаются. Однако известно, что сделка будет заключена в июле.
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Китай создает более четверти мирового спроса на золото, но центрами торговли драгоценными металлами остаются Лондон и Нью-Йорк.
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