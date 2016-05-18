Днепропетровский горсовет просит парламент не принимать закон о перераспределении поступлений от акцизов c торговли нефтепродуктами

Депутаты Днепропетровского городского совета просят Верховную Раду не поддерживать законопроект № 4495 относительно перераспределения акцизных сборов, поступающих в бюджеты городов, сел и поселков от субъектов хозяйствования розничной торговли нефтепродуктами, сжиженным газом, веществами, которые используются как компоненты моторного топлива, моторного топлива альтернативного. Законопроектом предлагается 30% поступлений направлять не в бюджеты городов, ав специальные фонды бюджетов областей на ремонт дорог областного значения.

Днепропетровские депутаты требуют оставить 100% поступлений от акцизного сбора за местными бюджетами. Соответствующее обращение к парламенту горсовет принял во время восьмой сессии 18 мая. Его поддержали все 60 депутатов, зарегистрированных в зале.

По словам Днепропетровского городского головы Бориса Филатова, поступления от акцизных сборов в бюджет Днепропетровска в 2016 году должны составить 350 миллионов гривень. Это – один из четырех основных источников доходов городской казны.

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"Мы не хотим, чтобы от нашего бюджета отрезали значительные суммы на строительство дорог областного значения. Это надо делать, но за средства государственного или областного бюджетов. Нам есть куда тратить наши деньги", – сказал мэр Борис Филатов.