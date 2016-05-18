Банк Ахметова погасил стабилизационный кредит Нацбанка

Один из крупнейших в Украине банков по активам - "Первый украинский международный банк" досрочно погасил оставшуюся задолженность по стабилизационному кредиту Национального банка Украины на сумму 486 миллионов гривень, сообщила пресс-служба банка.

Банк напомнил, что в 2008-2009 годах привлек от НБУ стабилизационные кредиты на сумму 2,3 миллиарда гривень для поддержания ликвидности банка.

"В связи с кризисом 2014 года НБУ предоставил возможность банкам продлевать действующие стабилизационные кредиты до 2020 года. 11 августа 2015 года ПУМБ продлил сроки возврата кредитов до 10 июня 2020 года. В связи с позитивными показателями ликвидности и устойчивым развитием, руководством ПУМБ принято решение о досрочном возврате кредитов НБУ", - говорится в сообщении.

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Банк уточнил, что на данный момент на его балансе отсутствуют стабилизационные ресурсы НБУ.

Как сообщал УНИАН, "Первый украинский международный банк" по итогам первого квартала получил убыток в размере 265,382 миллиона гривень, что на 23,9% меньше убытка банка за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) основан в 1991 году и является одним из крупнейших банков Украины по объему активов.

Основным владельцем банка является украинский бизнесмен Ринат Ахметов через компанию "СКМ Финанс".