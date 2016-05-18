Экономический рост Украины в этом году может составить 2,1% - эксперт

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2016 году может достигнуть 2,1%, говорится в макроэкономическом отчете группы ICU. При этом ранее группа прогнозировала рост экономики страны по итогам года на уровне 2,6%.

"Мы немного скорректировали наш прогноз из-за совокупности факторов, которые сдерживали рост экономики в начале года: очень консервативной фискальной политики, стагнации широкого денежного предложения и низкого спроса на украинский экспорт. В то же время, мы оптимистично оцениваем дальнейшие перспективы роста экономики Украины", – приводятся в сообщении слова руководителя аналитического подразделения группы ICU Александра Вальчишена.

Он отметил, что со второго квартала экономика Украины начала восстанавливаться более высокими темпами.

По прогнозам ICU, одним из факторов ускорения роста экономики Украины во втором квартале будет увеличение государственных расходов.

"Государственный бюджет на 2016 год был сформирован с дефицитом 3,7% ВВП. Но в первом квартале он выполнялся с профицитом, так как финансовая ситуация на международных рынках и внутренняя политическая ситуация вокруг переформатирования правительства требовали жесткой политики в управлении финансами. Сейчас мы видим, что фискальное сжатие, которое было в первом квартале, уже не будет использоваться правительством до конца года. Начиная со второго квартала, в рамках выполнения Закона "О государственном бюджете", расходование бюджетных средств будет постепенно увеличиваться, государство будет тратить больше денег в экономику. В частности, на капитальное строительство", – отметил Вальчишен.

По словам эксперта, вслед за государственным начнется оживление и в частном секторе экономики. Вслед за снижением инфляции будет постепенно смягчаться и монетарная политика, банковские кредиты станут более доступными, что оживит предприятия и будет стимулировать, в том числе, постепенное восстановление зарплат в частном секторе.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2016 года, по оперативным данным Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора снизился на 0,7%, по сравнению с первым кварталом 2015 года - вырос на 0,1%.

Инфляция в Украине в апреле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорилась до 3,5%, к апрелю 2015 года - замедлилась до 9,8%.

Национальный банк Украины прогнозирует рост реального ВВП в 2016 году на 1,1% при инфляции около 12%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.