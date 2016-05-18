Украина официально присоединилась к соглашению ВТО о госзакупках

Украина 18 мая завершила официальную процедуру присоединения к соглашению Всемирной торговой организации о государственных закупках (WTO GPA), что дает возможность украинскому бизнесу принимать участие в госзакупках других стран, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Согласно сообщению, с этого дня украинские компании получили право участвовать в государственных закупках 45 стран-участниц соглашения GPA, среди которых: страны ЕС, Япония, США, Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг и Канада. Общий объем рынка госзакупок ВТО оценивается в 1,7 триллиона долларов ежегодно, что более чем в 30 раз превышает объем украинского экспорта.

"Это - самый простой путь для экспорта отечественных товаров. Украинским компаниям не надо тратить лишние средства на маркетинг, договариваться о выходе в торговую сеть либо открывать представительство. Заявки и процедуры государственных тендеров обычно четко структурированы. Поэтому, все, что нужно, - это найти интересный тендер и соответствующим образом оформить заявку", - подчеркнул заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

При этом иностранцы будут иметь полный доступ к украинским государственным тендерам также, как украинцы к зарубежным.

Читайте такжеВТО сегодня начала первый обзор торговой политики Украины

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 марта ратифицировала Соглашение Всемирной торговой организации о государственных закупках (WTO GPA), которое дает украинскому бизнесу доступ к рынку госзакупок других стран объемом 1,7 триллиона долларов.

Минэкономразвития совместно с ведущей консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (Pwc) разработает пилотный проект участия украинского бизнеса в государственных закупках стран, заключивших соглашение со Всемирной торговой организацией о госзакупках (GPA).