Система "Единое окно" на таможне заработает в Украине с 1 августа - Минфин

Электронная система обмена данными "Единое окно", которая будет способствовать упрощению таможенных процедур и устранит возможности для коррупции на таможне, начнет работать в Украине с 1 августа, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Министерство отмечает, что продолжает работу над реформированием Государственной фискальной службы, в том числе и таможенных органов. В рамках этой политики Минфин напомнил, что разработал проект закона об институте уполномоченных экономических операторов - аналогичный тому, который функционирует в Европейском Союзе. Кроме этого, по инициативе Минфина уже внедрена автоматическая система распределения таможенных деклараций, а также заключен ряд межправительственных соглашений с международными партнерами о взаимной помощи в таможенном деле.

"Очередным шагом в этом направлении является запуск "Единого окна"… Система "Единое окно" считается передовым современным инструментом упрощения и уменьшения количества таможенных процедур. Система предусматривает создание единой электронной базы данных, которая позволяет различным службам контроля и таможенным пунктам в автоматическом режиме обмениваться информацией о грузе, который проходит через границу Украины", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, система предусматривает осуществление всех видов контроля (таможенного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического и других видов контроля) с помощью электронного обмена данными. Таким образом, вместо печатей и штампов государственных органов на бумажных документах будут проставляться электронные отметки в общей базе данных.

Министерство отмечает, что создание "Единого окна" позволит значительно упростить таможенные процедуры и сократит время на их проведение, минимизирует человеческий фактор при принятии решений таможенниками и контролирующими органами, что позволит значительно снизить коррупционные риски и возможности для превышения служебных полномочий.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее отмечал, что реформа таможни, которую правительство планирует провести до конца года, позволит вывести из тени многомиллиардные денежные обороты.

При этом Гройсман назвал недопустимой ситуацию, когда многие процессы на таможне осуществляются в ручном режиме. По словам главы правительства, бороться с этим готовы на всех уровнях управления.