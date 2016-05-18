Гривня на межбанке укрепилась до 25,26 за доллар

В среду, 18 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,23/25,26 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4160/28,4450 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,2844 гривни/доллар, к этому часу заключено 132 сделки на сумму 52,02 миллиона долларов.