"Фидобанк" сообщил о трудностях с проведением платежей клиентов

"Фидобанк" сообщил о трудностях со своевременным проведением операций клиентов в результате незначительного разрыва ликвидности в начале недели, который усугубился оттоком средств со счетов клиентов, однако надеется разрешить ситуацию и стабилизировать работу.

Об этом говорится в обращении банка клиентам, опубликованном на его сайте.

"Уважаемые клиенты, в начале недели в "Фидобанке" наметился незначительный разрыв ликвидности, который не составлял для деятельности банка существенного риска. Многоканальное информационное давление на клиентов посредством личных звонков, форумов и СМИ привело к резкому одномоментному оттоку средств со счетов клиентов за последние сутки, что усугубило ситуацию", - говорится в обращении.

Банк также сообщил, что вследствие этого на данный момент есть трудности со своевременным исполнением операций клиентов.

"Руководство банка прилагает все усилия для разрешения ситуации и стабилизации работы банка. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", - отмечается в обращении.

Читайте такжеНБУ разделил банки на группы по новым критериям

Справка УНИАН. "Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу.

Ранее, 29 марта, "Фидобанк" сообщал, что его акционеры на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал банка на 90 миллионов гривень путем частного размещения дополнительных акций.

Также банк сообщал о достижении предварительной договоренности с бизнесменом из Казахстана Канатом Арбиевым о привлечении его как инвестора в объединенный банк Александра Адарича, который будет создан в результате слияния принадлежащих ему "Евробанка" и "Фидобанка". Арбиев намеревался инвестировать в объединенный банк свыше 20 миллионов долларов.

Канат Арбиев, по сведениям СМИ, ранее владел акциями Bank RBK, а сейчас является одним из мажоритарных акционеров крупнейшей казахской ритейл-сети "Магнум", которая работает в формате cash&carry.