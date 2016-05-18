Вкладчикам "Дельта Банка" возобновят выплаты с 19 мая

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 19 мая возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемого "Дельта Банка" по общему реестру вкладчиков, сообщается на сайте фонда.

Ранее фонд сообщал о завершении выплат 4 апреля, однако обещал возобновить выплаты в связи со значительным количеством клиентов "Дельта Банка", которые не обратились в банки-агенты для получения возмещения.

Согласно обновленным данным, вкладчики "Дельта Банка" могут с 19 мая до 1 июля включительно обращаться за получением возмещения в учреждения трех государственных банков - "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк".

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – "Дельта Банка". Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией "Дельта Банка", отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

16 мая прокуратура Киева сообщила о начале уголовного производства по факту завладения должностными лицами "Дельта Банка" денежными средствами на сумму более 4,5 миллиарда гривень. Расследование по материалам Фонда гарантирования установило факты завладения работниками банка средствами финучреждения путем осуществления фиктивных кредитных операций с использованием счетов более 60 тысяч клиентов в течение 2013-2015 годов. Сведения о совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований. Расследование проводит столичное следственное управление Нацполиции под контролем руководства прокуратуры города.

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"Дельта Банк" работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.