Миссия МВФ завершила работу в Украине

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 10 мая, завершила визит, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"Миссия завершила работу", - сообщили в министерстве.

Со стороны фонда каких-либо заявлений по итогам работы миссии пока сделано не было.

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Как сообщал УНИАН, основной целью миссии МВФ было обсуждение и завершение работы над меморандумом по второму пересмотру программы реформ, одобренной в марте 2015 года. В рамках этой программы общим объемом 17,5 миллиарда долларов. Украина получила два транша кредита – 5 миллиардов долларов. 13 марта и 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года. Теперь Украины рассчитывает получить третий транш объемом 1,7 миллиарда долларов.