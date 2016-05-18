Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,25 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2525,7239 (18 мая – 2527,3426)

100 EUR – 2848,7640 (18 мая – 2860,4464)

10 RUR – 3,8819 (18 мая – 3,9175)

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Как сообщал УНИАН, 18 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,24/25,27 гривни/доллар.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4500/28,4840 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,2572 гривни/доллар, к этому часу заключено 483 сделки на сумму 318,56 миллиона долларов.