Итоговое заявление миссии МВФ: Украина за последний год добилась значительного прогресса

Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая завершила свою работу в Киеве сегодня, 18 мая.

Как подчеркнул глава миссии Рон ван Руден, Украина за последний год достигла значительного прогресса в восстановлении экономической стабильности.

"Неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с коррупцией становится "лакмусовой бумажкой" способности правительства сохранить широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики", - подчеркнул ван Руден.

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По его мнению, очень важно закрепить фискальную и финансовую стабильность, обеспечить верховенство закона, а также реформировать работу большинства госпредприятий.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility - EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. - 4 августа 2015 года.

В настоящее время идет второй пересмотр программы сотрудничества. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом просмотра должно стать одобрен меморандум между украинской властью и Советом директоров МВФ.

Ранее министр финансов Александр Данилюк отмечал, что Украине критически важно возобновить сотрудничество с МВФ, поскольку это дает импульс программе реформ и открывает для страны дополнительные финансовые возможности от других кредиторов.

В частности, Данилюк подчеркивал, что продолжение сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, миссия которого в данный момент работает в Киеве, откроет для нашей страны возможность получить дополнительно около 5 млрд долл. от других внешних кредиторов.