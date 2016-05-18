Совет директоров МВФ в июле рассмотрит вопрос выделения Украине третьего транша кредита - заявление миссии

Об этом говорится в заявлении миссии Фонда, переданном УНИАН.

Как отметил глава миссии Рон ван Руден, сейчас стороны должны окончательно согласовать меморандум по второму пересмотру программы и предпринять ряд «решительный мер» в сфере борьбы с коррупцией, реформы госпредприятий, закрепления финансовой стабильности.

«Реализация решительных мер даст возможность Совету директоров МВФ провести оценку выполнения программы ориентировочно в июле текущего года», - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

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Эксперты ожидают, что по итогам заседания Совета директоров фонда Украина получит третий транш кредита, однако, вероятнее всего, он окажется единственным для нашей страны в текущем году.