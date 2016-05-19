НАБУ расследует выведение в офшоры почти 10 миллиардов гривень банков-банкротов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".

"В Антикоррупционном бюро зарегистрировано производство, и сейчас у нас, в принципе, хватает ресурсов, чтобы проводить такие крупные расследования. Это расследование касается выведения средств банков, которые у нас обанкротились, через иностранные банки в офшоры", - сказал Сытник.

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Он добавил, что сумма выведенных средств составляет почти 10 млрд грн. Частично в эту сумму «вошли средства, полученные уже ликвидированными банками в качестве рефинансирования».