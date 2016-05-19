НАБУ расследует выведение в офшоры почти 10 миллиардов гривень банков-банкротов
03:49, 19 мая 2016Финансы
1598
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что проводится расследование относительно выведения средств банков-банкротов в размере почти 10 млрд грн.
Сумма выведенных средств составляет почти 10 млрд грн / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине".
"В Антикоррупционном бюро зарегистрировано производство, и сейчас у нас, в принципе, хватает ресурсов, чтобы проводить такие крупные расследования. Это расследование касается выведения средств банков, которые у нас обанкротились, через иностранные банки в офшоры", - сказал Сытник.
Читайте такжеНАБУ задержало чиновника, который организовал растрату "киотских" средств
Он добавил, что сумма выведенных средств составляет почти 10 млрд грн. Частично в эту сумму «вошли средства, полученные уже ликвидированными банками в качестве рефинансирования».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter