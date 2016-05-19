Украина и МВФ возобновили работу и согласовали основные направления реформ – Минфин

Миссия работала в Украине с 10 по 18 мая.

«Министерство финансов приветствует завершение переговоров с миссией Международного валютного фонда. Стороны возобновили результативную работу благодаря значительному прогрессу, которого достигла Украина за последний год в восстановлении экономической стабильности, а также благодаря недавним совместным усилиям правительства, президента, НБУ и Верховной Рады, - говорится в заявлении Минфина. - Стороны согласовали меры, необходимые для завершения второго пересмотра в рамках программы расширенного финансирования. Теперь эти договоренности должны быть утверждены руководством МВФ и Советом директоров фонда, после чего будет решение о предоставлении Украине очередного транша. Кроме того, стороны согласовали ключевые направления дальнейших реформ в Украине».

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В Минфине напомнили, что программа реформ, утвержденная МВФ в марте 2015 года и реализуемая украинскими властями, призвана повысить уровень резервов Национального банка Украины, предотвратить отток капитала, усилить меры по стабилизации платежного баланса страны. Часть преобразований уже реализована, они касаются изменений в сфере энергетики, работы банковского сектора и Нацбанка страны, оздоровления государственных финансов, реформирования сектора государственных предприятий и борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Как ожидается, Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине третьего кредитного транша в размере 1,7 млрд долл. в июле.

Эксперты ожидают, что по итогам заседания Совета директоров фонда Украина получит третий транш кредита, однако, вероятнее всего, он окажется единственным для нашей страны в текущем году.