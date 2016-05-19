Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере госзакупок

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector (государственный сектор), сообщается на сайте WPA.

Победители в каждой из категорий были объявлены во время торжественной церемонии, которая состоялась в Лондоне 18 мая.

"Поздравляем Министерство экономического развития и торговли Украины с выигрышем премии в номинации "государственный сектор" для Prozorro", - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что победа Prozorro стала первым случаем, когда разработка для госсектора от Украины получает всемирное признание.

Украинская система Prozorro конкурировала с решениями в сфере госзакупок от Министерства юстиции Великобритании, департамента образования австралийского штата Новый Южный Уэльс, а также Администрации президента США с закупочным сервисом P200.

Кроме того, руководитель департамента регулирования государственных закупок Министерства экономического развития и торговли Украины Александр Стародубцев был номинирован на награду в категории Procurement Leader Award.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 25 декабря 2015 года приняла закон, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний,а с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

На данный момент количество тендеров в системе уже превысило 95 тыс. Общая плановая сумма тендеров составляет 31,90 миллиарда гривень. Количество заказчиков, присоединившихся к системе, почти достигает 5 тысяч. Среднее количество предложений на одни торги - 2,84 участника тендера, общая сумма экономии – 1,45 миллиарда гривень. Ожидается, что по итогам 2016 использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень.