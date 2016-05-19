Украина может до конца года получить три транша МВФ – Нацбанк

Украина может до конца текущего года получить три транша кредита от Международного валютного фонда, сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Программа на сейчас базируется на показателях на конец марта. Решение по следующему траншу будет приниматься в июле. По идее, где-то в сентябре будет пересмотр по июльским показателям. А решение по концу сентября должно приниматься где-то в декабре. По стандартной программе МВФ это значит, что, помимо этого пересмотра, должно быть еще два пересмотра", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить три транша до конца года, Сологуб сказал: "Это по плану".

Читайте такжеУкраина и МВФ возобновили работу и согласовали основные направления реформ – Минфин

Также он предположил, что получение следующего транша возможно уже в июле. "Технически все происходит очень быстро. Между решением Совета директоров и выделением денег считанные дни", - отметил Сологуб.