Уровень прозрачности банковской системы составляет 98% - глава НБУ

Уровень прозрачности банковской системы Украины в настоящее время составляет 98%, всего лишь несколько небольших банков не согласовали документы о своих владельцах.

Об этом сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, выступая на Первой ежегодной исследовательской конференции "Трансформация деятельности центральных банков", организованной Национальным банком Украины совместно с Национальным банком Польши при содействии правительства Канады и Киевской школы экономики.

Глава НБУ напомнила, что два года назад ситуация была совершенно иной - 27% банковской системы являлось непрозрачной.

"Мы были осведомлены о фактических владельцах некоторых банков, которые прикрывались так называемыми футбольными командами из 11 номинальных владельцев. Но во многих случаях мы даже не подозревали, кто являлся главным акционером банка на самом деле", - добавила Гонтарева.

Поэтому, напомнила глава НБУ, регулятор инициировал поправки к законодательству о введении ответственности акционеров банков, чтобы заставить их действовать более ответственно.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершил основной этап раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, когда регулятор обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обязал банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.