В Украине ликвидируют очередной банк

Единственный владелец "Инвестиционно-трастового банка" решил ликвидировать это финансовое учреждение.

Об этом сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Ликвидировать "Инвестиционно-трастовый банк" по инициативе собственника, в порядке, предусмотренном законодательством о ликвидации юридических лиц, с учетом особенностей, определенных законодательством о банках и банковской деятельности", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, процедура ликвидации начнется с момента получения согласия Национального банка Украины на ликвидацию банка по инициативе владельца.

Отмечается, что общая сумма обязательств "Инвестиционно-трастового банка" перед кредиторами на 17 мая составляет 392 тысячи гривень.

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Справка УНИАН. "Инвестиционно-трастовый банк" был зарегистрирован Национальным банком в 2013 году. Согласно информации на сайте регулятора, банком владеют 11 физических лиц через компанию "Тис-капитал".