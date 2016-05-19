Таможни с начала года перечислили в госбюджет почти 70 миллиардов

Украинские таможни в январе-апреле перечислили в государственный бюджет 69,8 миллиарда гривень, что на 21%, или на 12,1 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, индикативный показатель Министерства финансов за 4 месяца 2016 года выполнен на 107,3%, дополнительно обеспечено поступление в бюджет почти 5 миллиардов гривень.

ГФС отметила, что такая положительная динамика обеспечена, в частности, за счет дополнительных поступлений от корректировки таможенной стоимости на 1,9 миллиарда гривень, доначислений по направлению классификации товаров – 62 миллиона гривень, контроля за правильностью декларирования страны происхождения товара – 20,2 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, рост таможенных платежей в бюджет страны может превысить 50 миллиардов гривень ежегодно. Гройсман заявил, что намерен продолжить инспекции работы таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, принятые на таможнях до 1 мая текущего года.