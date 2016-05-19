Гривня на межбанке торгуется по 25,30 за доллар

В четверг, 19 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,25/25,30 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,3430/28,3960 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,2674 гривни/доллар, к этому часу заключено 157 сделок на сумму 73,35 миллиона долларов.