В Конгрессе США поддержали выделение Украине $150 миллионов на безопасность

Палата Представителей США (нижняя палата Конгресса) поддержала выделение Украине 150 миллионов долларов на безопасность в 2017 году.

Как сообщает Bloomberg, за проект бюджета на 2017 год на политику обороны США, общая сумма которого составляет 610,5 миллиардов долларов, проголосовали 277 членов Палаты представителей США.

В утвержденном проекте предусматривается выделение средств на поддержку союзников и партнеров США в мире.

В частности, проектом одобряется выделение 150 миллионов долларов на помощь в сфере безопасности в Украине.

Также предусматриваются 680 миллионов долларов на обучение и оснащение иракских сил, включая дополнительные 50 миллионов долларов на поддержку курдских формирований.

Документ одобряет пребывание в Афганистане в 2017 году 9,8 тысячи американских военнослужащих вместо запланированных 5,5 тысячи.

Одновременно отмечается, что на следующей неделе также запланировано голосование в Сенате США (верхняя палата Конгресса) по сенатской версии оборонного бюджета на 2017 финансовый год.

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Как сообщал УНИАН, сенаторы США предлагают предусмотреть в бюджете на 2017 фискальный год до 500 миллиона долларов на помощь Украине.