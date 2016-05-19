Нацбанк хочет увеличить покупку валюты в резервы после старта приватизации

Национальный банк Украины рассчитывает и далее проводить покупку валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов, в том числе ожидает прироста этой покупки после старта приватизации госпредприятий.

Об этом сообщила сегодня журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Более того, мы рассчитываем, что если будет приватизация, а она уже начнется, мы будем покупать валюту еще большими темпами, чем сейчас", - сказала Гонтарева, отвечая на вопрос, продолжится ли активная покупка валюты регулятором на межбанковском рынке, как это происходит последние два месяца.

Также глава НБУ отметила, что сейчас для регулятора "хороший сезон" для покупки валюты.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2016 года провел 13 валютных аукционов для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке и пополнения международных резервов, по результатам которых чистая покупка валюты составила 528,6 млн долл. США, а также и приобрел еще 147,4 миллиона долларов в ходе интервенции по фиксированному курсу 7 апреля.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая 2016 года, по предварительным данным, составили 13,241 миллиарда долларов, что на 519,5 миллиона долларов, или на 4,1%, больше показателя на 1 апреля на уровне 12,722 миллиарда долларов.

По прогнозам НБУ, объем международных резервов Украины к концу года составит 18,7 миллиарда долларов, при этом ключевым условием их роста является возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом.

В 2015 году золотовалютные резервы Украины выросли на 77%, или на 5,767 миллиарда долларов, – до 13,3 миллиарда долларов.