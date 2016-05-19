Банковская система Украины в первом квартале получила 7,7 миллиарда убытка
Отмечается, что 60 из 78 банков с украинским капиталом завершили квартал с прибылью.
Банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в первом квартале 2016 года получила 7,740 миллиарда гривень убытка.
Об этом свидетельствуют обнародованные Национальным банком Украины показатели банков за первый квартал по международным стандартам финансовой отчетности.
Согласно приведенным данным, в том числе на платежеспособные банки приходится 8,550 миллиарда гривень убытка, на неплатежеспособные – 810,4 миллиона гривень прибыли.
На группу банков государственной собственности приходится 1,216 миллиарда гривень убытка, в том числе 4 из 6 банков получили прибыль.
Группа банков иностранных банковских групп получила 6,418 миллиарда гривень убытка, в том числе 17 из 25 банков получили прибыль.
На обе группы банков с украинским капиталом приходится 916,9 миллиона гривень убытка, в том числе 60 банков из 78 завершили квартал с прибылью.
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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, с учетом неплатежеспособных финучреждений, в 2015 году получила 77,935 миллиарда гривень убытка. В том числе платежеспособные банки получили 71,891 миллиарда гривень убытка, неплатежеспособные – 6,044 миллиарда гривень убытка.