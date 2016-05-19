Гройсман обещает упрощение налогообложения и сокращения в ГФС

Украинскому правительству нужно вернуться к вопросу реформирования налоговой системы страны, сконцентрировавшись на упрощении системы администрирования налогов и повышении ответственности налоговых органов, а также необходимо провести сокращения в Государственной фискальной службе.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, представляя проект плана приоритетных действий правительства.

"Не должно быть 58 тысяч человек, которые занимаются, как они говорят, взиманием налогов. Налоги должны уплачиваться, а для этого ГФС должна быть сервисной службой. Но все должны понимать, что никаких двойных стандартов не будет. НДС будет возвращаться своевременно. И никто не будет начислять бездумных штрафных санкций по миллиону, по два, по три, чтобы потом за взятки их списывать", - предупредил Гройсман.

Также он подчеркнул, что бизнес должен быть уверен в том, что установленные в стране налоги не изменятся как минимум ближайшие три-пять лет, а в случае внесения изменений, это не будет происходить "сегодня на завтра", а будет прогнозировано и для бизнеса, и для инвесторов.

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Справка УНИАН. Государственная фискальная служба Украины, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

Источники в правительстве отмечают, что Кабмин готовит новые кадровые конкурсы на ключевые должности в ГФС. О ревизии кадров в Службе, в частности на таможне, говорил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он заявлял, что намерен проинспектировать работу таможенных пунктов Украины, а также проанализировать все кадровые решения, которые были сделаны на таможнях до 1 мая текущего года.