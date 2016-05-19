Международные резервы России за неделю сократились на $1 миллиард
17:40, 19 мая 2016Финансы
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Основная причина сокращение золотовалютных резервов РФ - углубление экономического кризиса.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.
Международные резервы России за прошедший период с 6 по 13 мая 2016 года сократились на 0,3% и составили $390,9 миллиарда против $391,9 миллиарда по состоянию на 6 мая.
Следовательно, международные резервы снизились на $1 миллиард.
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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
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