Международные резервы России за неделю сократились на $1 миллиард

Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Международные резервы России за прошедший период с 6 по 13 мая 2016 года сократились на 0,3% и составили $390,9 миллиарда против $391,9 миллиарда по состоянию на 6 мая.

Следовательно, международные резервы снизились на $1 миллиард.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.