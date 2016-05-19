Рада повысила соцстандарты на 10% с 1 декабря текущего года

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Государственный бюджет, предусматривающий увеличение социальных стандартов с 1 декабря 2016 года на 10%, вместо запланированных ранее 6%.

За принятие закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" (относительно социальных стандартов и объема субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий)" в первом чтении проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова сообщила, докладывая по законопроекту №4543, что увеличение социальных стандартов выше заложенного ранее уровня будет профинансировано за счет увеличения планов по поступлению средств за счет налога на добавленную стоимость, а также за счет рентных платежей от добычи углеводородов.

Как отмечается в пояснительной записке, предполагается увеличить минимальную заработную плату с 1 декабря 2016 года до 1600 гривень против 1550 гривень, предусмотренных в бюджете ранее. Прожиточный минимум вырастет для трудоспособных лиц до 1600 гривень с нынешних 1450 гривень, для лиц, утративших трудоспособность - до 1247 гривень с 1130 гривень.

В документе указывается, что из-за повышения минимальной заработной платы с 1 декабря 2016 года на 50 гривень свыше установленного ранее прогнозного уровня, а также отмены налогообложения пенсий, поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц уменьшатся на 0,4 миллиарда гривень.

Для обеспечения выплаты пенсий и пособий объем расходов государственного бюджета, направляемый Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, предлагается увеличить на 576,9 миллиона гривень - до 145,5 миллиарда гривень.

С целью оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения в оплате за жилищно-коммунальные услуги в условиях повышения цены на природный газ для населения предлагается общий объем субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнительно увеличить на 5,3 миллиарда гривень - до 40,3 миллиарда гривень.

В то же время, в связи с изменением цены на газ для потребителей, а также повышением социальных стандартов и отменой налогообложения пенсий, доходы общего фонда государственного бюджета увеличатся на 6,7 миллиарда гривень.

За счет повышения цены на природный газ для обеспечения бытовых потребителей и производителей тепловой энергии увеличатся поступления за счет налога на прибыль предприятий - на 1,2 миллиарда гривень, налога на добавленную стоимость - на 2,1 миллиарда гривень, ренты за пользование недрами для добычи природного газа - на 3,8 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 27 апреля 2016 года принял решение направить в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в бюджет Украины на 2016 год, в котором предусмотрено увеличение социальных стандартов с 1 декабря текущего года на 10%, вместо 6%, как планировалось ранее.

При этом, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство в текущем году может повысить социальные стандарты свыше предложенных 10%.