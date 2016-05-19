Нацбанк держит официальную гривню на уровне 25,25 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2525,9572 (19 мая – 2525,7239)

100 EUR – 2828,3143 (19 мая – 2848,7640)

10 RUR – 3,8150 (19 мая – 3,8819)

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Как сообщал УНИАН, 19 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,20/25,25 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2240/28,2830 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3780 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,2596 гривни/доллар, к этому часу заключено 560 сделок на сумму 404,76 миллиона долларов.