Бальцерович назвал ключевые рынки для Украины

"Самые главные партнеры - это Запад, Турция и Китай", - сказал Бальцерович, подчеркнув, что именно на эти рынки Украина должна ориентироваться в своих торговых операциях.

Бальцерович подчеркнул важность диверсификации торговых операций, в особенности в свете торгового эмбарго со стороны России.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 89,1 млн долл. против дефицита в 660 млн долл. за аналогичный период прошлого года. По информации Госстата, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 9,1% - до 9,777 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 15,1% - до 9,688 млрд долл.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 2,7% - до 3,197 млрд долл. и составил 41,4% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 1,2% - до 3,861 млрд долл. и составил 44,5% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 38,3% - до 649,9 млн долл., импорта - на 45,6%, до 1,021 млрд долл.