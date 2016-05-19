Рада отменяет налогообложение пенсий, кроме высоких

За принятие соответствующего закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от налогообложения пенсий» проголосовали 307 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель министра финансов Елена Макеева сообщила, докладывая по законопроекту №4542, что документ предполагает отмену налогообложения пенсий, в три раза превышающих минимальную зарплату, которое действует в Украине. «Принятие законопроекта позволит обеспечить выплату в полном объеме сумм пенсий и разнообразных доплат к ним, насчитанных согласно законодательства всем категориям граждан Украины, и снять социальное напряжение», - сказала Макеева.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие уменьшит поступления в бюджет на 800 млн грн в 2016 году. В то же время, авторы законопроекта отмечают, что поступления в бюджет за счет налога на доходы физических лиц выросли из-за снижения единого социального взноса в текущем году и могут компенсировать отсутствие поступлений от налогообложения пенсий. «Поступления налога на доходы физических лиц в сводный бюджет за I квартал 2016 года выросли по сравнению с I кварталом 2015 года на 45,3%, при учтенных в бюджете темпах роста 37,9%, что дало дополнительный ресурс в объеме 1,2 млрд грн», - указывается в пояснительной записке.

Автор одного из семи альтернативных депутатских проектов Юлия Тимошенко призвала инициаторов снять свои законопроекты в пользу правительственного. В то же время, народный депутат Юрий Шухевич отметил, что его законопроект, в отличие от правительственного, предполагает также отмену ограничения в выплате пенсии работающим пенсионерам. Напомним, сегодня работающие пенсионеры получают лишь 85% пенсионной выплаты. «Наш комитет, профильный, проголосовал на поддержку моего законопроекта, но под давлением правительства комитет переголосовал и дал позитивное заключение по правительственному документу», - сказал Шухевич.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что ее комитет рассмотрел все законопроекты. «Рассмотревши всесторонне данные законопроекты, мы решили, что нет ни одного законопроекта, в котором было бы взвешенное решение относительно освобождения от налогообложения и работающих, и неработающих пенсионеров», - сказала Южанина. Также она отметила, что понижающий коэффициент выплаты пенсий работающим пенсионерам заложен в бюджет на 2016 год, и его отмена приведет к дефициту бюджета в размере 1,8 млрд грн к концу года. Поскольку это существенное изменение, налоговый комитет решил отклонить законопроект Шухевича и рекомендует принять правительственный законопроект №4542 в первом чтении и ко второму чтению внести предложения депутатов. Среди них, в частности, было предложение оставить налогообложения сверхвысоких пенсий. «Мы предложили принять только в первом чтении, и ко второму все-таки ввести справедливость – налогообложение высоких пенсий», - сказала Южанина, добавив, что предстоит еще определить, какой уровень пенсий считать высоким и какой налог для них установить.

Как сообщал УНИАН, c 1 марта 2014 года в Украине облагаются налогом на доходы граждан пенсии, в три раза превышающие минимальную зарплату. По состоянию на 1 января 2016 года эта сумма составляла 4134 грн, а с 1 мая - 4350 грн. Если пенсия человека превышает данную сумму, он обязан уплатить налог 15% от разницы между размером пенсии и тремя минимальными зарплатами.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта по отмене налогообложения пенсий, поданного Людмилой Денисовой и Ириной Ефремовой (обе - «Народный фронт»), в 2015 году налогом облагалось в среднем 416 тыс. пенсий ежемесячно. В государственный и местный бюджеты в виде налога за год направлено 1,1 млрд грн.