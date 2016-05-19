Нацбанк будет смягчать ограничения на валютном рынке пошагово - замглавы НБУ

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, выступая на Первой ежегодной исследовательской конференции "Трансформация деятельности центральных банков", организованной Национальным банком Украины совместно с Национальным банком Польши при содействии правительства Канады и Киевской школы экономики.

"Наш подход осторожный, пошаговый. И это процесс переменчивый - каждая новая стадия основывается на предыдущей. Мы анализируем влияние своих действий и их последствия до того, как предпринять следующий шаг", - сказал Чурий, разъясняя политику центробанка Украины по либерализации валютного рынка.

Он подчеркнул, что опыт Украины по введению ограничений применим для государств только в экстремальных ситуациях, по примеру ситуации двухлетней давности в нашей стране, - коллапс внешней торговли, стремительное падение ВВП, военные действия, дефицитный платежный баланс и другие показатели.

"Процесс введения ограничений и их либерализации был адекватным для тех условий", - добавил Чурий.

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Также замглавы НБУ отметил, что управление потоками капитала нельзя использовать вместо реформ, а применимо только, чтобы сэкономить время для проведения этих реформ, что и сделала Украина, использовав административные ограничения как передышку в процессе движения от политики фиксированного курса к политике гибкого, когда курс был использован как буфер для выравнивания платежного баланса. В этот период, как напомнил Чурий, проведена очистка банковского сектора, усовершенствован банковский надзор, прекратилась политика фискального доминирования и был урегулирован квазифискальный дефицит стратегических энергетических предприятий.

В то же время, замглавы НБУ подчеркнул, что уже на этапе введения ограничений регулятор с самого начала понимал, что это временная мера, и теперь намерен их смягчать в рамках плана, который не привязан ко времени, а к определенному результату либо к определенным условиям на рынке, чтобы избежать его дестабилизации.

"Если мы будем двигаться к более либеральной модели, это не означает, что мы не сможем в дальнейшем ввести ограничительные меры. Но эти ограничения могут быть введены только в рамках макропруденциальной политики (превентивные меры для минимизации риска системного финансового кризиса). Проблема Украины с введением тех или иных ограничений в том, что это может быть плохим сигналом для рынка", - резюмировал Чурий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию временных антикризисных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы, в том числе с 11 мая освободил от обязательной продажи валюту, поступающую для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Также регулятор сократил на 1 день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов, и теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим «Т+2»).

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.