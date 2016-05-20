СМИ: "Большая семерка" обсудит санкции против РФ на следующей неделе

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Представители стран G7 проведут следующую встречу в Японии.

"Лидеры G7 стремятся достичь, по крайней мере, предыдущих договоренностей относительно продления экономических санкций в отношении России во время встречи в Японии на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины во Франции, комментируя голосование в Нижней палате парламента Франции, отметило, что три партии пытаются протащить решение о снятии санкций, введенных против России: "Причудливое политическое единство в Национальной ассамблее Франции - Национальный Фронт, Республиканцы и Левые радикалы - продвигает снятие санкций против России".

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Перед этим на официальной странице Национальной ассамблеи в Twitter появилось сообщение о результате голосования по резолюции по отмене санкций против России: из 101 депутата, принявших участие в голосовании, "за" проголосовали 55, "против" - 44, "воздержались" - 2.

В то же время, по данным СМИ, проект резолюции на голосование предложил депутат Тьерри Мариани, который является сопредседателем ассоциации "Франко-российский диалог". В июле 2015 года он во главе делегации французских парламентариев посетил аннексированный Россией Крым.