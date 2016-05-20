Гривня укрепилась на межбанке до 25,23 за доллар
13:23, 20 мая 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2650/28,3080 гривни/евро.
REUTERS
В пятницу, 20 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,19/25,23 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2650/28,3080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3800 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,2205 гривни/доллар, к этому часу заключено 65 сделок на сумму 13,49 миллиона долларов.
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