В Минобороны отчитались об использовании благотворительной помощи

Министерство обороны Украины получило 161 миллион гривень благотворительной помощи из разных источников в 2014-2016 годах, которые были направлены на материально-техническое и медицинское обеспечение Вооруженных Сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-службы Минобороны.

"В течение 2014-2016 годов на счета Министерства обороны поступили средства от мобильных операторов для поддержки Вооруженных Сил Украины в сумме около 39 миллионов гривень. Кроме этого, от других физических и юридических лиц поступило около 122 миллионов гривень, в том числе, в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, около 145,5 миллиона гривень из собранной суммы предназначалось для материально-технического обеспечения ВСУ. В частности, 32,5 миллиона гривень было направлено на приобретение полевого обмундирования нового образца, 24 миллиона гривень - на приобретение ботинок с высокими берцами, 22 миллиона гривень - на кевларовые шлемы, более 10 миллионов гривень - на средства связи и комплектующие к ним, 8 миллионов гривень - на инженерное оборудование и летно-техническое обмундирование. Еще около 15 миллионов гривень из собранной суммы было потрачено на медицинское обеспечение ВСУ для приобретения медикаментов и перевязочных материалов.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 мая текущего года поддержала в первом чтении депутатский законопроект об освобождении благотворительных телекоммуникационных сообщений от налогообложения, что обеспечит перечисление на благотворительность всей заявленной абонентом суммы и позволит оператору компенсировать налоги, уплаченные в момент получения им предоплаты от абонента.

Как говорится в пояснительной записке к документу, услуги мобильной связи, в том числе текстовые сообщения, являются самым простым и доступным средством для перечисления средств на благотворительность. Один из инициаторов законопроекта народный депутат Светлана Войцеховская отметила, что с каждой гривни на благотворительность через СМС-сообщения на налоги уходило около 30 копеек, что снижало конечный эффект от благотворительности.