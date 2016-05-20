Брат президента Казахстана купит 50% украинского банка

Национальный банк Украины согласовал приобретение прямого существенного участия в капитале "Евробанка" в размере 50% в пользу гражданина Казахстана Болата Назарбаева, который войдет в состав акционеров банка вместо Александра Адарича.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 18 мая.

Регулятор напомнил, что ранее 50% акций банка принадлежали компании "Финанс Аналит Сервис", конечным владельцем которой является Александр Адарич, остальные 50% - компании "Маркетинговые технологии", конечный собственник которой - Вадим Пушкарев.

Также НБУ сообщил, что на рассмотрении находится еще один пакет документов о приобретении физическим лицом - гражданином Казахстана остальных акций "Евробанка", однако решение по нему еще не принято.

Ранее банк сообщал о достижении предварительной договоренности с бизнесменом из Казахстана Канатом Арбиевым о привлечении его как инвестора в объединенный банк Александра Адарича, который будет создан в результате слияния принадлежащих ему "Евробанка" и "Фидобанка". Арбиев намеревался инвестировать в объединенный банк свыше 20 миллионов долларов.

Канат Арбиев, по сведениям СМИ, ранее владел акциями Bank RBK, а сейчас является одним из мажоритарных акционеров крупнейшей казахской ритейл-сети "Магнум", которая работает в формате cash&carry.

"Евробанк" работает на рынке Украины с 2005 года и относится к небольшим финучреждениям, занимая по состоянию на 1 апреля 47 место среди банков Украины по объему активов.

Читайте также"Фидобанк" сообщил о трудностях с проведением платежей клиентов

Принадлежащий Адаричу "Фидобанк" на этой неделе сообщил о трудностях с проведением операций клиентов в результате незначительного разрыва ликвидности, который усугубился оттоком средств со счетов клиентов, однако заверил, что надеется разрешить ситуацию и стабилизировать работу.