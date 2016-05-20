Украина может получить третий транш МВФ в начале июля – Кубив

Украина может получить третий транш кредита в объеме 1,7 миллиарда долларов от Международного валютного фонда в начале июля.

Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

"Я думаю, на начало июля эти средства будут получены Украиной", - сказал он.

По словам министра, правительство и Верховная Рада находятся на этапе согласования первоочередных законодательных инициатив, которые дадут возможность эффективно сотрудничать с международными финансовыми организациями.

Позднее пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что получение транша МВФ связано с принятием Верховной Радой 14 законопроектов.

"Для получения транша МВФ летом Украина должна завершить домашнее задание - 14 законопроектов на рассмотрении Верховной Рады Украины", - передает пресс-служба слова Кубива.

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Как сообщал УНИАН, глава миссии МВФ, работавшей в Украине 10-18 мая, Рон ван Руден отмечал, что Украина и Фонд согласовали вопросы и ряд мероприятий, необходимых для завершения второго пересмотра программы реформ, одобренной Фондом в марте 2015 года. Как подчеркнул глава миссии Рон ван Руден, Украина за последний год достигла значительного прогресса в восстановлении экономической стабильности.

По его словам, неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с коррупцией станет "лакмусовой бумажкой" способности правительства сохранить широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 миллиарда долларов сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 миллиардов долларов. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 миллиарда долларов – 4 августа 2015 года. Третий кредитный транш Украина должна была получить осенью 2015 года, однако в силу целого ряда причин политического, а затем экономического характера, решение о выделении средств было отложено. Украина и МВФ возобновили активные переговоры после утверждения нового правительства 14 апреля текущего года.