МВФ выделяет наполовину захваченному ИГИЛ Ираку $5,4 миллиарда

Международный валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить правительству Ирака кредит на сумму 5,4 миллиарда долларов, сообщает Finance.ua.

Условиям выдачи трехлетнего кредита было требование к правительству улучшить наполнения бюджета с помощью налогов и таможенных сборов, а также сократить государственные расходы, поборов коррупцию.

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“МВФ сообщил о предоставлении кредита в 5,4 миллиарда долларов в течение трех лет Ираку, который пострадал от резкого падения цен на нефть”, – сообщили в МВФ.

К экономическому спаду в стране привело падение цен на нефть, а также угроза со стороны боевиков Исламского государства, на борьбу с которыми тратятся большие суммы.

По данным Associated press, на сегодняшний день бюджет Ирака составляет порядка 90 миллиардов долларов, с дефицитом около 20,5 миллиарда долларов.