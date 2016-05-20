В "Фидобанк" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сегодня, 20 мая, принял решение о введении временной администрации в принадлежащий Александру Адаричу "Фидобанк", который в начале текущей недели сообщил о проблемах с ликвидностью и оттоке средств со счетов клиентов.

Как сообщается на сайте фонда, решение принято на основании решения Национального банка Украины от 20 мая об отнесении "Фидобанка" к категории неплатежеспособных.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на 1 месяц - до 19 июня включительно, временным администратором банка на этот период назначен Александр Коваленко.

Как пояснил Национальный банк Украины на своем сайте, решение об отнесении "Фидобанка" к категории неплатежеспособных принято в связи с тем, что 12 мая в банке начался отток средств со счетов юридических лиц и средств других банков, при этом Нацбанк отмечает, что вывод активов в связанные с акционером учреждения не осуществлялся.

В результате оттока средств клиентов, который за 12-13 мая составил около 200 миллионов гривень, 16 мая у банка начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами, и по состоянию на 20 мая общая сумма невыполненных банком операций клиентов превысила 500 миллионов гривень или 9% от его обязательств.

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Нацбанк подчеркивает, что "Фидобанк" не обращался к регулятору за получением рефинансирования, а 17 мая сообщил об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации банка. При этом, как напомнил регулятор, по результатам проведенного в 2015 году диагностического обследования банк в течение 4 месяцев снизил необходимую сумму докапитализации более чем в 2 раза за счет погашения кредитов крупных заемщиков, снижения объема негосударственных ценных бумаг, конвертации субординированного долга, взносов в уставный капитал и частичного прощения долга акционером.

По оценкам НБУ, 98% или 97,7 тысяч вкладчиков "Фидобанка" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму 200 тысяч гривень, а общая сумма возмещения по банку составит около 1,8 миллиарда гривень.

Регулятор напомнил, что по состоянию на 20 мая конечным владельцем "Фидобанка" является Александр Адарич, который на данный момент также остается владельцем 50% акций "Евробанка", однако 18 мая регулятор согласовал передачу этих акций гражданину Казахстана Болату Назарбаеву.

Справка УНИАН. "Фидобанк" (ранее - банк "Ажио", "СЕБ Банк", г. Киев) работает на рынке Украины с 1991 года. Свыше 99% акций банка принадлежат Александру Адаричу. На этой неделе банк сообщил о трудностях с проведением операций клиентов в результате незначительного разрыва ликвидности, который усугубился оттоком средств со счетов клиентов, однако заверил, что надеется разрешить ситуацию и стабилизировать работу.