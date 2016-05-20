Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню - 25,20 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2520,1506 (20 мая – 2525,9572)

100 EUR – 2827,3570 (20 мая – 2828,3143)

10 RUR – 3,7967 (20 мая – 3,8150)

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Как сообщал УНИАН, 20 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,19 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,2280/28,2700 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3750/0,3760 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,2015 гривни/доллар, к этому часу заключено 549 сделок на сумму 319,72 миллиона долларов.