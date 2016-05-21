Украина может получить третий транш кредита от МВФ в июле - министр финансов

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«В июле могут прийти деньги, - сказал министр. - У нас были очень конструктивные переговоры, мы очень успешно их провели. Есть доверие к правительству».

Напомним, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй - на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года. Третий кредитный транш Украина должна была получить осенью 2015 года, однако в силу целого ряда причин политического, а затем экономического характера, решение о выделении средств было отложено. Украина и МВФ возобновили активные переговоры после утверждения нового правительства 14 апреля текущего года.

Читайте такжеУкраина может получить третий транш МВФ в начале июля – Кубив

Глава миссии МВФ, работавшей в Украине 10-18 мая, Рон ван Руден отмечал, что Украина и Фонд согласовали вопросы и ряд мероприятий, необходимых для завершения второго пересмотра программы реформ. Рон ван Руден подчеркивал, что Украина за последний год достигла значительного прогресса в восстановлении экономической стабильности. По его словам, неукоснительное выполнение структурных и институциональных реформ критически важно для достижения стабильного роста, а непреклонная решимость властей в борьбе с коррупцией станет "лакмусовой бумажкой" способности правительства сохранить широкую внутреннюю и международную поддержку своей политики.