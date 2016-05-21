Россия завершила погашение долга СССР перед Кувейтом

В общей сложности ближневосточной стране выплачено 1,7 млрд долларов, передает РБК-Украина.

"Задолженность России перед Кувейтом по основному долгу в сумме 1,1 млрд долларов США была погашена денежными средствами, а долг по начисленным процентам в сумме 620 млн долларов США - поставками российской высокотехнологичной продукции", - рассказали в Минфине РФ.

Задолженность перед Кувейтом возникла еще в 1991 году. А в мае 2006 года Россия и Кувейт подписали Соглашение об урегулировании задолженности бывшего СССР.

Читайте такжеРоссия потребует включить "долг Януковича" в программу помощи МВФ Украине

Как сообщили в российском Министерстве финансов, в настоящее время остается непогашенной задолженность РФ по обязательствам бывшего СССР перед Республикой Кореей, Македонией, а также Боснией и Герцеговиной.