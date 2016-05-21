Аналитики исследовали деградацию экономики России за 16 лет правления Путина (графики)

Сайт BusinessViews опубликовал графики, иллюстрирующие состояние экономики РФ.

Формально ВВП на душу населения с 2000 по 2014 год увеличился почти в 7 раз. Если зафиксировать цены на уровне 2005 года - до подъема цен на нефть - то окажется, что показатели выросли менее чем в 2 раза.





Динамика роста номинального ВВП почти совпадает с изменением цен на нефть. Валовый внутренний продукт рос главным образом благодаря колебанию цен на сырье. Выручка от экспорта одной только нефти превышает доходы от остального экспорта.

В России много миллиардеров, но очень мало изобретений и конкурентоспособных товаров. По данным Института Петерсона, 65% российских миллиардеров заработали состояние благодаря дружбе с чиновниками высокого ранга, своевременной приватизации госпредприятий или добыче полезных ископаемых. Только 13% богатых россиян заработали состояние за счет собственного бизнеса или менеджмента. Для сравнения, в Индии таких - 41%, а в Китае - 63%.

Из-за границы Россия завозит большую часть лекарств, автомобили, одежду, еду. Одних только компьютеров, телефонов и устройств связи Россия импортировала в 2014 году на 13 миллиардов долларов.

Топливо и металл в 2014 году составили 80% экспорта. Экономика выглядит типично колониальной: в обмен на сырье страна получает потребительские товары.

В 2000 году большую часть российского экспорта составляло сырье: минеральные продукты - нефть и газ, химия, металлы и древесина.

За 15 лет правительство умудрилось сделать экспорт еще более сырьевым.

Не так давно многие украинцы с восторгом следили за падением цены на нефть и курса рубля. Нам казалось, что все это - благодаря санкциям. Но рубль начал дешеветь еще в 2008-2009 годах, когда упали цены на нефть. До этого топливо росло в цене, и рубль укреплялся. Впрочем, дальнейшее подорожание нефти российской валюте не помогло: деньги оказывались в оффшорах и на экономику страны не влияли. А вот в 2014 санкции ускорили падение курса и без того нестабильной валюты. Нефть в будущем может подорожать, а вот рубль - вряд ли, ведь деньги все так же будут выводить за рубеж.

В 2014 году внешний долг России уменьшился, но по сравнению с началом прошлого десятилетия он все равно в разы больше. Если в 2002 году долг РФ составлял 1 046 долларов на душу населения то за 10 лет эта сумма выросла до 4 444 долларов.

Читайте такжеРоссия завершила погашение долга СССР перед КувейтомПо итогам 2014 года на каждого россиянина приходилось 4 171 долларов США долгов.

По сравнению с 2000 годом военные расходы РФ выросли в 7 раз. За 16 лет затраты на вооруженные силы снижались лишь дважды - в 2009 и 2014-2015 годах. Оба раза причиной был кризис. Больше всего потратили на армию в 2013 году - даже расходы на медицину и образование пришлось снижать. Сейчас военный бюджет уменьшается как следствие падения курса рубля. А экономика движется к переломному моменту, когда военные расходы превысят реальный доход.

Всемирный экономический форум оценивает возможности для самореализации с помощью индекса "Утечки мозгов" - 1 балл означает, что лучше эмигрировать, 7 - что проявить себя можно и дома. В России этот показатель снижается с 2008 года, хотя до этого шел вверх. Россиянам мешает типичный для стран бывшего СССР упадок науки, коррупция, а общий уровень жизни невысок в сравнении с развитыми странами Европы и США.